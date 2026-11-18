Der Euro STOXX 50 zeigt sich am dritten Tag der Woche leichter.

Um 15:42 Uhr verliert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,41 Prozent auf 6 186,69 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,470 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,178 Prozent höher bei 6 223,14 Punkten, nach 6 212,11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 232,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 180,82 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 3,17 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 204,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 468,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 534,71 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,75 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,82 Prozent auf 128,52 EUR), Infineon (+ 1,57 Prozent auf 49,45 EUR), Bayer (+ 0,64 Prozent auf 56,50 EUR), Deutsche Börse (+ 0,09 Prozent auf 324,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,07 Prozent auf 583,60 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil SAP SE (-2,82 Prozent auf 195,82 EUR), Deutsche Bank (-2,38 Prozent auf 30,21 EUR), Deutsche Telekom (-2,18 Prozent auf 26,53 EUR), BMW (-1,64 Prozent auf 55,18 EUR) und Eni (-1,51 Prozent auf 25,18 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 188 073 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 503,587 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die TotalEnergies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,57 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at