Börse Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,97 Prozent auf 4 114,45 Punkte zu. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,210 Prozent auf 4 083,31 Punkte an der Kurstafel, nach 4 074,77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 125,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 083,31 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1,15 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 14.11.2023, mit 3 916,73 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 14.09.2023, notierte der STOXX 50 bei 4 012,01 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 14.12.2022, einen Stand von 3 806,27 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 11,63 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 125,65 Punkten. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Glencore (+ 5,00 Prozent auf 4,55 GBP), BAT (+ 4,22 Prozent auf 23,86 GBP), Rio Tinto (+ 4,04 Prozent auf 57,18 GBP), Diageo (+ 3,75 Prozent auf 29,16 GBP) und UBS (+ 3,52 Prozent auf 25,89 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Deutsche Telekom (-2,66 Prozent auf 21,96 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,58 Prozent auf 389,10 EUR), RELX (-2,07 Prozent auf 31,03 GBP), SAP SE (-1,64 Prozent auf 144,10 EUR) und Zurich Insurance (-1,28 Prozent auf 447,90 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 8 299 070 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 395,429 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BAT-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,53 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

