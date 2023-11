Börse Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Freitagmittag.

Am Freitag fällt der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,47 Prozent auf 3 880,04 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,031 Prozent auf 3 897,05 Punkte an der Kurstafel, nach 3 898,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 879,60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 904,31 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 2,34 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 03.10.2023, bei 3 852,23 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2023, einen Stand von 3 932,43 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 03.11.2022, bei 3 539,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 5,27 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 658,90 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 1,51 Prozent auf 111,25 CHF), Bayer (+ 1,44 Prozent auf 41,88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,89 Prozent auf 58,03 EUR), HSBC (+ 0,78 Prozent auf 6,06 GBP) und GSK (+ 0,77 Prozent auf 14,07 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,72 Prozent auf 372,50 EUR), Allianz (-2,10 Prozent auf 218,90 EUR), RELX (-1,49 Prozent auf 28,46 GBP), SAP SE (-1,41 Prozent auf 128,28 EUR) und UBS (-1,41 Prozent auf 21,63 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 4 149 344 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 412,079 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,50 zu Buche schlagen. Mit 9,73 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAT-Aktie zu erwarten.

