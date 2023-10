Börse Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags

Um 15:42 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,84 Prozent auf 3 802,28 Punkte zurück. Zuvor ging der STOXX 50 0,205 Prozent tiefer bei 3 826,83 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 834,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 3 797,20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 836,21 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der STOXX 50 bereits um 0,535 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 27.09.2023, stand der STOXX 50 bei 3 900,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 038,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2022, wies der STOXX 50 3 508,53 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 3,16 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Glencore (+ 1,42 Prozent auf 4,47 GBP), BASF (+ 1,13 Prozent auf 41,65 EUR), Siemens (+ 0,97 Prozent auf 122,38 EUR), Rio Tinto (+ 0,84 Prozent auf 51,88 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0,54 Prozent auf 20,50 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,39 Prozent auf 56,46 EUR), GSK (-2,16 Prozent auf 14,43 GBP), Diageo (-2,06 Prozent auf 30,46 GBP), Reckitt Benckiser (-2,04 Prozent auf 54,80 GBP) und AstraZeneca (-2,02 Prozent auf 101,82 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 11 589 748 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 414,935 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 4,38 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BAT-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,78 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

