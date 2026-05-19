Börse Europa: So performt der Euro STOXX 50 mittags

Am Dienstagmittag zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Am Dienstag springt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,64 Prozent auf 5 886,32 Punkte an. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,872 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,150 Prozent auf 5 857,75 Punkte an der Kurstafel, nach 5 849,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 855,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 910,48 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 057,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 059,62 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 427,23 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,614 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 6,05 Prozent auf 156,80 EUR), Rheinmetall (+ 4,42 Prozent auf 1 223,80 EUR), Bayer (+ 2,64 Prozent auf 38,83 EUR), Deutsche Börse (+ 1,88 Prozent auf 260,60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,39 Prozent auf 29,19 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Infineon (-2,55 Prozent auf 64,64 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,61 Prozent auf 49,67 EUR), Enel (-0,23 Prozent auf 9,62 EUR), BASF (-0,17 Prozent auf 52,87 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,06 Prozent auf 47,23 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 599 147 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 503,587 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at