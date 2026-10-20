Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Index-Performance
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20.10.2026 15:58:28
Börse Europa: So performt der STOXX 50 am Dienstagnachmittag
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,45 Prozent leichter bei 5 336,67 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,288 Prozent schwächer bei 5 345,29 Punkten, nach 5 360,74 Punkten am Vortag.
Bei 5 319,17 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 346,67 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 5 308,86 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 5 370,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 792,48 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,66 Prozent zu. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Roche (+ 2,08 Prozent auf 388,00 CHF), National Grid (+ 1,89 Prozent auf 12,12 GBP), Novartis (+ 1,35 Prozent auf 125,88 CHF), AstraZeneca (+ 1,23 Prozent auf 125,52 GBP) und GSK (+ 1,08 Prozent auf 18,75 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-5,65 Prozent auf 70,48 CHF), Siemens Energy (-3,44 Prozent auf 128,56 EUR), Siemens (-3,14 Prozent auf 257,85 EUR), Rio Tinto (-2,93 Prozent auf 65,18 GBP) und UniCredit (-2,77 Prozent auf 72,34 EUR).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 11 715 935 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 569,339 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,42 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Indizes in diesem Artikel
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