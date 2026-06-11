Börse Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell

Am Donnerstag gewinnt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,97 Prozent auf 6 068,09 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,070 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,080 Prozent auf 6 014,73 Punkte an der Kurstafel, nach 6 009,95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 6 071,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 014,73 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,302 Prozent. Vor einem Monat, am 11.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 895,45 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, bei 5 794,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 393,15 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,72 Prozent aufwärts. 6 199,78 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 3,36 Prozent auf 143,34 EUR), Enel (+ 2,28 Prozent auf 9,75 EUR), Rheinmetall (+ 2,04 Prozent auf 1 221,60 EUR), Bayer (+ 1,87 Prozent auf 36,03 EUR) und BASF (+ 1,62 Prozent auf 48,76 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen SAP SE (-3,90 Prozent auf 143,86 EUR), Deutsche Telekom (-3,28 Prozent auf 27,69 EUR), BMW (-2,19 Prozent auf 66,14 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,58 Prozent auf 84,94 EUR) und UniCredit (-0,01 Prozent auf 70,68 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 3 262 769 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 581,364 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Mit 7,85 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at