EURO STOXX 50
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|STOXX-Handel im Fokus
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11.11.2026 12:26:35
Börse Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell
Am Mittwoch gewinnt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,59 Prozent auf 6 365,40 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,433 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,138 Prozent auf 6 336,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6 327,87 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 6 398,89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 336,58 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 3,19 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 173,37 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 6 551,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 725,70 Punkte.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,80 Prozent aufwärts. 6 577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 9,15 Prozent auf 130,80 EUR), Infineon (+ 7,18 Prozent auf 52,57 EUR), Eni (+ 2,44 Prozent auf 25,21 EUR), Siemens (+ 1,42 Prozent auf 275,40 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,59 Prozent auf 322,70 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-3,22 Prozent auf 825,80 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,49 Prozent auf 6,29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,15 Prozent auf 569,60 EUR), Bayer (-0,95 Prozent auf 56,54 EUR) und BMW (-0,76 Prozent auf 57,68 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 810 763 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 517,925 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Die TotalEnergies-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Mit 7,21 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 370,20
|-1,10%
|Bayer
|56,74
|-1,01%
|BMW AG
|57,48
|-0,90%
|Deutsche Börse AG
|327,10
|0,00%
|Eni S.p.A.
|25,51
|1,45%
|Infineon AG
|51,46
|-1,27%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,27
|-1,01%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,01
|-1,48%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|585,20
|1,92%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,07
|0,41%
|Rheinmetall AG
|767,00
|-4,63%
|Siemens AG
|281,50
|1,73%
|Siemens Energy AG
|132,44
|0,18%
|TotalEnergies
|80,23
|1,33%
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