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STOXX-Handel im Blick 27.07.2026 15:58:42

Börse Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Montagnachmittag

Börse Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Montagnachmittag

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Am Montag gewinnt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,84 Prozent auf 6 333,94 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,383 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,109 Prozent auf 6 287,80 Punkte an der Kurstafel, nach 6 280,94 Punkten am Vortag.

Bei 6 369,52 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 287,80 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Wert von 6 221,55 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 860,32 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, mit 5 352,16 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,27 Prozent aufwärts. Bei 6 431,42 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 6,01 Prozent auf 148,62 EUR), Rheinmetall (+ 3,18 Prozent auf 1 070,60 EUR), Bayer (+ 3,02 Prozent auf 47,45 EUR), adidas (+ 2,94 Prozent auf 178,70 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,91 Prozent auf 31,48 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Eni (-2,24 Prozent auf 22,44 EUR), BASF (-0,41 Prozent auf 48,37 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,39 Prozent auf 71,18 EUR), Siemens Energy (+ 0,12 Prozent auf 151,52 EUR) und Infineon (+ 0,34 Prozent auf 64,63 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der SAP SE-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 2 339 176 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 602,408 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 7,71 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Siemens Energy AG 148,16 -1,44% Siemens Energy AG
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EURO STOXX 50 6 322,64 0,66%

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