Börse Europa: So steht der Euro STOXX 50 nachmittags

Das macht das Börsenbarometer in Europa heute.

Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,20 Prozent auf 6 143,74 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,176 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,286 Prozent auf 6 113,77 Punkte an der Kurstafel, nach 6 131,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 6 151,96 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 102,37 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 948,20 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 5 515,09 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bei 5 474,85 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,01 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 151,96 Punkten. Bei 5 780,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Enel (+ 6,51 Prozent auf 9,68 EUR), Infineon (+ 1,74 Prozent auf 45,99 EUR), Siemens Energy (+ 1,30 Prozent auf 167,40 EUR), UniCredit (+ 1,25 Prozent auf 74,40 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,04 Prozent auf 5,92 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil SAP SE (-3,65 Prozent auf 167,46 EUR), Rheinmetall (-2,33 Prozent auf 1 699,50 EUR), BMW (-1,97 Prozent auf 88,54 EUR), Airbus SE (-1,94 Prozent auf 186,02 EUR) und Bayer (-1,81 Prozent auf 42,89 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 694 016 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 486,672 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at