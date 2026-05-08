Börse Europa: So steht der STOXX 50 aktuell

Um 12:10 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,83 Prozent auf 5 071,30 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,264 Prozent leichter bei 5 100,49 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 113,99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 100,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 059,14 Punkten.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 0,027 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 08.04.2026, den Wert von 5 099,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 130,92 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 444,66 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 2,30 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UBS (+ 0,37 Prozent auf 35,07 CHF), RELX (+ 0,32 Prozent auf 24,70 GBP), BP (+ 0,15 Prozent auf 5,38 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,10 Prozent auf 81,30 CHF) und Rio Tinto (+ 0,00 Prozent auf 76,84 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-5,65 Prozent auf 1 265,80 EUR), Allianz (-4,71 Prozent auf 370,40 EUR), SAP SE (-1,63 Prozent auf 148,92 EUR), Unilever (-1,21 Prozent auf 42,58 GBP) und Siemens Energy (-1,20 Prozent auf 178,52 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 4 764 054 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 502,970 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,84 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at