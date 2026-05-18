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Kursverlauf 18.05.2026 15:58:54

Börse Europa: So steht der STOXX 50 aktuell

Börse Europa: So steht der STOXX 50 aktuell

Für den STOXX 50 geht es heute aufwärts.

Am Montag verbucht der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 0,46 Prozent auf 5 070,63 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 5 027,71 Zählern und damit 0,388 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 047,28 Punkte).

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Montag bei 5 001,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 081,44 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 176,96 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 243,87 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, einen Stand von 4 547,10 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 2,29 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,93 Prozent auf 1 164,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,43 Prozent auf 28,63 EUR), National Grid (+ 2,95) Prozent auf 12,23 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,52 Prozent auf 484,90 EUR) und Rolls-Royce (+ 2,51 Prozent auf 11,69 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Intesa Sanpaolo (-3,10 Prozent auf 5,56 EUR), UniCredit (-1,01 Prozent auf 70,63 EUR), Roche (-0,81 Prozent auf 320,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,66 Prozent auf 81,50 CHF) und Nestlé (-0,14 Prozent auf 77,96 CHF).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 12 388 743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 503,587 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,82 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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