Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index-Bewegung
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05.05.2026 12:27:00
Börse Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag freundlich
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,63 Prozent fester bei 5 038,33 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,133 Prozent tiefer bei 5 000,15 Punkten, nach 5 006,80 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 990,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 039,03 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 967,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 071,44 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, bei 4 479,18 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,64 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 5,03 Prozent auf 67,27 EUR), Rheinmetall (+ 4,08 Prozent auf 1 444,80 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,78) Prozent auf 5,78 EUR), Siemens (+ 1,86 Prozent auf 254,20 EUR) und Siemens Energy (+ 1,62 Prozent auf 179,66 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil HSBC (-5,33 Prozent auf 12,87 GBP), Unilever (-2,13 Prozent auf 43,13 GBP), GSK (-1,36 Prozent auf 18,75 GBP), Rolls-Royce (-1,15 Prozent auf 11,85 GBP) und Rio Tinto (-1,09 Prozent auf 73,10 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 10 433 146 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 471,135 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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