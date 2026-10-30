Börse Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag schwächer

Mit dem STOXX 50 geht es am Freitag abwärts.

Um 15:42 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,27 Prozent auf 5 396,54 Punkte. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,268 Prozent schwächer bei 5 396,40 Punkten, nach 5 410,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 382,88 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 412,23 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 1,59 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 323,30 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 5 459,40 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 30.10.2025, einen Stand von 4 784,43 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,86 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit AstraZeneca (+ 5,72 Prozent auf 137,98 GBP), RELX (+ 2,85 Prozent auf 29,98 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,98 Prozent auf 567,40 EUR), Nestlé (+ 1,85 Prozent auf 84,34 CHF) und SAP SE (+ 1,65 Prozent auf 212,35 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Siemens Energy (-5,93 Prozent auf 128,20 EUR), Rolls-Royce (-3,25 Prozent auf 12,38 GBP), Barclays (-3,09 Prozent auf 4,19 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,60 Prozent auf 71,22 CHF) und Siemens (-2,41 Prozent auf 267,15 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 13 092 300 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 579,977 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Die BP-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Mit 7,45 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at