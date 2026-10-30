Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Kursverlauf
|
30.10.2026 15:58:36
Börse Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag schwächer
Um 15:42 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,27 Prozent auf 5 396,54 Punkte. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,268 Prozent schwächer bei 5 396,40 Punkten, nach 5 410,92 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 382,88 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 412,23 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50
Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 1,59 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 323,30 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 5 459,40 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 30.10.2025, einen Stand von 4 784,43 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,86 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit AstraZeneca (+ 5,72 Prozent auf 137,98 GBP), RELX (+ 2,85 Prozent auf 29,98 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,98 Prozent auf 567,40 EUR), Nestlé (+ 1,85 Prozent auf 84,34 CHF) und SAP SE (+ 1,65 Prozent auf 212,35 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Siemens Energy (-5,93 Prozent auf 128,20 EUR), Rolls-Royce (-3,25 Prozent auf 12,38 GBP), Barclays (-3,09 Prozent auf 4,19 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,60 Prozent auf 71,22 CHF) und Siemens (-2,41 Prozent auf 267,15 EUR).
Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 13 092 300 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 579,977 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien
Die BP-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Mit 7,45 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
30.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
30.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
30.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
28.10.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
26.10.26
|LSE-Handel: FTSE 100 klettert zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
26.10.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|76,56
|-3,26%
|ASML NV
|1 403,80
|-4,90%
|AstraZeneca PLC
|166,80
|6,92%
|Barclays plc
|5,01
|-3,49%
|BP plc (British Petrol)
|7,51
|-0,08%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,94
|-0,30%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|565,80
|1,76%
|Nestlé SA (Nestle)
|91,60
|2,06%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|35,74
|2,58%
|Rolls-Royce Plc
|14,83
|-3,07%
|SAP SE
|210,50
|0,72%
|Siemens AG
|263,65
|-3,57%
|Siemens Energy AG
|126,38
|-6,20%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 392,17
|-0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.