Rio Tinto Aktie

Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Kursverlauf 25.02.2026 12:26:55

Börse Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag fester

Börse Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag fester

Derzeit wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,64 Prozent auf 5 288,59 Punkte an. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,304 Prozent auf 5 271,21 Punkte an der Kurstafel, nach 5 255,21 Punkten am Vortag.

Bei 5 291,83 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 271,21 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 0,787 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 5 058,98 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, bei 4 742,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 738,55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,69 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 291,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell HSBC (+ 5,95 Prozent auf 13,68 GBP), RELX (+ 3,65 Prozent auf 23,56 GBP), Rio Tinto (+ 2,50 Prozent auf 74,51 GBP), Siemens (+ 2,03 Prozent auf 244,35 EUR) und UniCredit (+ 2,01 Prozent auf 74,10 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Diageo (-6,56 Prozent auf 17,51 GBP), Rheinmetall (-1,10 Prozent auf 1 705,50 EUR), Richemont (-0,79 Prozent auf 162,30 CHF), Roche (-0,67 Prozent auf 371,50 CHF) und Unilever (-0,57 Prozent auf 54,41 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 222 690 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 484,191 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,03 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rio Tinto plc

mehr Nachrichten