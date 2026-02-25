Rio Tinto Aktie
STOXX 50-Kursverlauf
|
25.02.2026 12:26:55
Börse Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag fester
Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,64 Prozent auf 5 288,59 Punkte an. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,304 Prozent auf 5 271,21 Punkte an der Kurstafel, nach 5 255,21 Punkten am Vortag.
Bei 5 291,83 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 271,21 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 0,787 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 5 058,98 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, bei 4 742,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 738,55 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,69 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 291,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten erreicht.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell HSBC (+ 5,95 Prozent auf 13,68 GBP), RELX (+ 3,65 Prozent auf 23,56 GBP), Rio Tinto (+ 2,50 Prozent auf 74,51 GBP), Siemens (+ 2,03 Prozent auf 244,35 EUR) und UniCredit (+ 2,01 Prozent auf 74,10 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Diageo (-6,56 Prozent auf 17,51 GBP), Rheinmetall (-1,10 Prozent auf 1 705,50 EUR), Richemont (-0,79 Prozent auf 162,30 CHF), Roche (-0,67 Prozent auf 371,50 CHF) und Unilever (-0,57 Prozent auf 54,41 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 222 690 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 484,191 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,03 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
