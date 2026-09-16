Börse Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag mit Gewinnen

Am Mittwoch tendiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,45 Prozent stärker bei 5 319,41 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,125 Prozent höher bei 5 302,04 Punkten in den Handel, nach 5 295,41 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 302,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5 326,21 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,209 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 5 504,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 320,67 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, stand der STOXX 50 bei 4 537,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 7,31 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 1,85 Prozent auf 135,46 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,59 Prozent auf 77,90 CHF), Rio Tinto (+ 1,51 Prozent auf 72,55 GBP), UniCredit (+ 1,40 Prozent auf 83,74 EUR) und Enel (+ 1,39 Prozent auf 8,82 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil SAP SE (-1,54 Prozent auf 184,20 EUR), RELX (-1,06 Prozent auf 25,09 GBP), Unilever (-0,95 Prozent auf 45,98 GBP), Richemont (-0,88 Prozent auf 168,35 CHF) und BP (-0,41 Prozent auf 5,78 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 430 130 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 534,883 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at