Intesa Sanpaolo Aktie

Intesa Sanpaolo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 16.09.2026 12:26:53

Börse Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag mit Gewinnen

Börse Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag mit Gewinnen

Der STOXX 50 notiert derzeit im Plus.

Am Mittwoch tendiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,45 Prozent stärker bei 5 319,41 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,125 Prozent höher bei 5 302,04 Punkten in den Handel, nach 5 295,41 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 302,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5 326,21 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,209 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 5 504,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 320,67 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, stand der STOXX 50 bei 4 537,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 7,31 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 1,85 Prozent auf 135,46 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,59 Prozent auf 77,90 CHF), Rio Tinto (+ 1,51 Prozent auf 72,55 GBP), UniCredit (+ 1,40 Prozent auf 83,74 EUR) und Enel (+ 1,39 Prozent auf 8,82 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil SAP SE (-1,54 Prozent auf 184,20 EUR), RELX (-1,06 Prozent auf 25,09 GBP), Unilever (-0,95 Prozent auf 45,98 GBP), Richemont (-0,88 Prozent auf 168,35 CHF) und BP (-0,41 Prozent auf 5,78 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 430 130 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 534,883 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50
Alle STOXX 50-Werte im Überblick

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Enel S.p.A.

mehr Analysen
14.09.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
28.08.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
27.08.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
04.08.26 Enel Kaufen DZ BANK
30.07.26 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 82,30 1,45% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 392,80 0,99% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,59 -2,24% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 8,86 1,90% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,72 0,31% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 121,18 0,78% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 29,72 0,41% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Richemont 180,85 0,84% Richemont
Rio Tinto plc 83,53 -0,64% Rio Tinto plc
SAP SE 186,00 -0,43% SAP SE
Siemens Energy AG 136,08 2,53% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 82,59 0,25% UniCredit S.p.A.
Unilever PLC 54,30 0,43% Unilever PLC

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 313,42 0,34%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed-Zinsentscheid im Fokus: ATX und DAX schließen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten aufwärts. An den US-Börsen ging es abwärts. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen