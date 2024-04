Börse Europa: STOXX 50 am Mittwochnachmittag in Grün

Derzeit legen Börsianer in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:42 Uhr steigt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,04 Prozent auf 4 414,15 Punkte. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,000 Prozent tiefer bei 4 412,26 Punkten, nach 4 412,27 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 430,46 Punkte, das Tagestief hingegen 4 412,26 Zähler.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 1,88 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 4 395,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.01.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 121,90 Punkte. Vor einem Jahr, am 24.04.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 074,47 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,87 Prozent. 4 462,29 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten erreicht.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Reckitt Benckiser (+ 4,21 Prozent auf 44,29 GBP), Rio Tinto (+ 2,39 Prozent auf 54,44 GBP), UniCredit (+ 2,13 Prozent auf 35,22 EUR), Glencore (+ 1,45 Prozent auf 4,75 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,12 Prozent auf 44,97 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Roche (-3,57 Prozent auf 221,50 CHF), UBS (-2,72 Prozent auf 25,07 CHF), Allianz (-1,55 Prozent auf 266,30 EUR), Zurich Insurance (-1,34 Prozent auf 447,70 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,31 Prozent auf 429,30 EUR) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 9 981 024 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 523,138 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,33 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

