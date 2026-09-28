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Kursentwicklung im Fokus 28.09.2026 12:26:57

Börse Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Montagmittag zu

Börse Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Montagmittag zu

Der Handel in Europa verläuft am Montag in ruhigen Bahnen.

Am Montag tendiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,07 Prozent stärker bei 5 357,35 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,185 Prozent auf 5 363,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 353,40 Punkten am Vortag.

Bei 5 378,29 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 350,44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 28.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 476,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, lag der STOXX 50 bei 5 342,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 605,20 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,07 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,55 Prozent auf 36,67 GBP), BAT (+ 1,36 Prozent auf 42,37 GBP), Novartis (+ 1,34 Prozent auf 121,40 CHF), BP (+ 1,31 Prozent auf 5,66 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,05 Prozent auf 82,86 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rio Tinto (-1,73 Prozent auf 69,66 GBP), Roche (-1,28 Prozent auf 355,70 CHF), Enel (-0,91 Prozent auf 8,84 EUR), Siemens Energy (-0,74 Prozent auf 141,54 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,69 Prozent auf 6,77 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 3 922 482 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 586,837 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

2026 verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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BAT PLC (British American Tobacco) 49,36 1,52% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,60 1,52% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 8,85 -0,95% Enel S.p.A.
HSBC Holdings plc 17,85 1,22% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,76 -0,98% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 96,16 0,27% London Stock Exchange (LSE)
Novartis AG 128,06 0,64% Novartis AG
Rio Tinto plc 81,57 -2,02% Rio Tinto plc
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 374,00 -2,37% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Shell (ex Royal Dutch Shell) 42,81 2,14% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens Energy AG 142,76 -0,56% Siemens Energy AG

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STOXX 50 5 360,29 0,13%

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