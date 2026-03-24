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STOXX 50-Marktbericht 24.03.2026 17:58:56

Börse Europa: STOXX 50 beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen

Börse Europa: STOXX 50 beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen

Der STOXX 50 verbuchte am Abend Zuwächse.

Der STOXX 50 gewann im STOXX-Handel zum Handelsschluss 0,50 Prozent auf 4 842,61 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,157 Prozent auf 4 826,16 Punkte an der Kurstafel, nach 4 818,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 780,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 853,80 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 24.02.2026, einen Wert von 5 255,21 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.12.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 892,45 Punkte. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 668,06 Punkten gehandelt.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 2,31 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 3,51 Prozent auf 5,58 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3,15 Prozent auf 34,60 GBP), Deutsche Telekom (+ 2,85 Prozent auf 32,44 EUR), Siemens Energy (+ 2,64 Prozent auf 151,50 EUR) und Nestlé (+ 2,18 Prozent auf 76,48 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen SAP SE (-4,06 Prozent auf 147,62 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,21 Prozent auf 5,04 EUR), UniCredit (-1,74 Prozent auf 61,13 EUR), Rolls-Royce (-1,48 Prozent auf 11,66 GBP) und RELX (-1,26 Prozent auf 24,30 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 32 856 615 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 453,020 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 8,47 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

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ASML NV 1 204,00 -0,82% ASML NV
BNP Paribas S.A. 84,13 0,55% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,50 2,91% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 32,22 -0,74% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,22 1,65% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nestlé SA (Nestle) 83,55 0,28% Nestlé SA (Nestle)
Novo Nordisk 31,64 -0,57% Novo Nordisk
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 27,96 0,07% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rolls-Royce Plc 13,78 1,32% Rolls-Royce Plc
SAP SE 146,42 -1,20% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 39,50 1,09% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens Energy AG 157,90 3,54% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 62,32 0,60% UniCredit S.p.A.

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STOXX 50 4 907,68 1,36%

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