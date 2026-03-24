UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|STOXX 50-Marktbericht
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24.03.2026 17:58:56
Börse Europa: STOXX 50 beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen
Der STOXX 50 gewann im STOXX-Handel zum Handelsschluss 0,50 Prozent auf 4 842,61 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,157 Prozent auf 4 826,16 Punkte an der Kurstafel, nach 4 818,60 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 780,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 853,80 Punkten.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 24.02.2026, einen Wert von 5 255,21 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.12.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 892,45 Punkte. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 668,06 Punkten gehandelt.
Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 2,31 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 3,51 Prozent auf 5,58 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3,15 Prozent auf 34,60 GBP), Deutsche Telekom (+ 2,85 Prozent auf 32,44 EUR), Siemens Energy (+ 2,64 Prozent auf 151,50 EUR) und Nestlé (+ 2,18 Prozent auf 76,48 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen SAP SE (-4,06 Prozent auf 147,62 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,21 Prozent auf 5,04 EUR), UniCredit (-1,74 Prozent auf 61,13 EUR), Rolls-Royce (-1,48 Prozent auf 11,66 GBP) und RELX (-1,26 Prozent auf 24,30 GBP).
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 32 856 615 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 453,020 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 8,47 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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