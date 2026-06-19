Börse Europa: STOXX 50 beendet den Freitagshandel mit Verlusten

Am Freitag stand der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,24 Prozent im Minus bei 5 329,27 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,098 Prozent auf 5 347,32 Punkte an der Kurstafel, nach 5 342,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 326,36 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 357,90 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0,262 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 083,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 872,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 438,34 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,51 Prozent. 5 368,89 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Novo Nordisk (+ 4,59 Prozent auf 292,95 DKK), BP (+ 2,81 Prozent auf 5,04 GBP), Rheinmetall (+ 2,04 Prozent auf 1 202,60 EUR), National Grid (+ 1,81 Prozent auf 12,12 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,46 Prozent auf 84,60 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Rio Tinto (-2,57 Prozent auf 73,94 GBP), BAT (-1,43 Prozent auf 43,37 GBP), Airbus SE (-1,20 Prozent auf 189,48 EUR), Deutsche Telekom (-1,15 Prozent auf 26,60 EUR) und Unilever (-0,91 Prozent auf 43,64 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 59 821 420 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 638,406 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die BP-Aktie weist mit 7,08 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at