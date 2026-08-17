BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|STOXX 50 im Fokus
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17.08.2026 17:58:47
Börse Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen
Am Montag beendete der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 5 506,10 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,176 Prozent stärker bei 5 514,68 Punkten in den Montagshandel, nach 5 504,99 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5 501,20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 530,51 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5 385,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, lag der STOXX 50 bei 5 047,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 4 553,93 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,07 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell GSK (+ 1,87 Prozent auf 18,52 GBP), Rolls-Royce (+ 1,48 Prozent auf 15,64 GBP), Siemens Energy (+ 1,29 Prozent auf 162,80 EUR), Rheinmetall (+ 1,00 Prozent auf 1 214,00 EUR) und Rio Tinto (+ 0,95 Prozent auf 71,26 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Richemont (-3,14 Prozent auf 186,40 CHF), Nestlé (-2,84 Prozent auf 78,71 CHF), RELX (-2,22 Prozent auf 24,70 GBP), BAT (-1,73 Prozent auf 41,41 GBP) und Unilever (-1,68 Prozent auf 45,13 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 22 243 586 Aktien gehandelt. Mit 608,806 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Die BP-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 6,43 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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