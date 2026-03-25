Börse Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone

Am Abend zeigten sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Am Mittwoch bewegte sich der STOXX 50 via STOXX letztendlich 1,14 Prozent fester bei 4 897,41 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,403 Prozent auf 4 861,50 Punkte an der Kurstafel, nach 4 842,01 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 861,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 924,88 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 3,03 Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 295,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 892,45 Punkten berechnet. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 4 698,79 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,21 Prozent abwärts. 5 315,22 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 4,55 Prozent auf 158,40 EUR), GSK (+ 3,89 Prozent auf 20,54 GBP), UBS (+ 3,00 Prozent auf 30,18 CHF), HSBC (+ 2,54 Prozent auf 12,11 GBP) und Rolls-Royce (+ 2,45 Prozent auf 11,94 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen RELX (-1,52 Prozent auf 23,93 GBP), Novo Nordisk (-0,92 Prozent auf 235,80 DKK), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,78 Prozent auf 34,33 GBP), SAP SE (-0,49 Prozent auf 146,90 EUR) und Deutsche Telekom (-0,37 Prozent auf 32,32 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 47 020 618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 463,118 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,12 zu Buche schlagen. Mit 8,47 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at