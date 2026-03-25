Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|STOXX 50-Marktbericht
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25.03.2026 17:59:03
Börse Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone
Am Mittwoch bewegte sich der STOXX 50 via STOXX letztendlich 1,14 Prozent fester bei 4 897,41 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,403 Prozent auf 4 861,50 Punkte an der Kurstafel, nach 4 842,01 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 861,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 924,88 Punkten lag.
STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 3,03 Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 295,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 892,45 Punkten berechnet. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 4 698,79 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,21 Prozent abwärts. 5 315,22 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten markiert.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 4,55 Prozent auf 158,40 EUR), GSK (+ 3,89 Prozent auf 20,54 GBP), UBS (+ 3,00 Prozent auf 30,18 CHF), HSBC (+ 2,54 Prozent auf 12,11 GBP) und Rolls-Royce (+ 2,45 Prozent auf 11,94 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen RELX (-1,52 Prozent auf 23,93 GBP), Novo Nordisk (-0,92 Prozent auf 235,80 DKK), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,78 Prozent auf 34,33 GBP), SAP SE (-0,49 Prozent auf 146,90 EUR) und Deutsche Telekom (-0,37 Prozent auf 32,32 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 47 020 618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 463,118 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,12 zu Buche schlagen. Mit 8,47 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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