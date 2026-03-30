AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|STOXX 50-Kursverlauf
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30.03.2026 09:29:01
Börse Europa: STOXX 50 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone
Der STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent auf 4 807,06 Punkte nach. Zuvor ging der STOXX 50 0,140 Prozent leichter bei 4 801,21 Punkten in den Montagshandel, nach 4 807,93 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 4 807,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 791,13 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 5 294,26 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 30.12.2025, mit 4 921,54 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 608,92 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,03 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rio Tinto (+ 3,67 Prozent auf 67,85 GBP), SAP SE (+ 0,87 Prozent auf 143,80 EUR), Enel (+ 0,79 Prozent auf 9,15 EUR), BP (+ 0,74 Prozent auf 5,88 GBP) und AstraZeneca (+ 0,71 Prozent auf 144,03 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen HSBC (-1,00 Prozent auf 11,88 GBP), Airbus SE (-0,95 Prozent auf 159,00 EUR), Rheinmetall (-0,94 Prozent auf 1 366,50 EUR), UBS (-0,78 Prozent auf 29,15 CHF) und Rolls-Royce (-0,50 Prozent auf 11,03 GBP).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 916 950 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 441,843 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick
2026 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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