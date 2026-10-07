Börse Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten

Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,41 Prozent tiefer bei 5 312,79 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,111 Prozent auf 5 328,96 Punkte an der Kurstafel, nach 5 334,87 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 311,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 328,96 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,184 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 432,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 421,43 Punkten berechnet. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 4 749,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,17 Prozent nach oben. 5 572,96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BAT (+ 0,65 Prozent auf 40,25 GBP), Novartis (+ 0,61 Prozent auf 117,90 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,61 Prozent auf 26,57 EUR), Roche (+ 0,49 Prozent auf 351,50 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,45 Prozent auf 36,68 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-1,99 Prozent auf 144,50 EUR), Siemens (-1,86 Prozent auf 273,80 EUR), National Grid (-1,39 Prozent auf 11,35 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,36 Prozent auf 81,46 CHF) und HSBC (-1,25 Prozent auf 14,54 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 602 524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 638,329 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,44 zu Buche schlagen. Mit 6,92 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at