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STOXX 50-Marktbericht 07.10.2026 09:29:11

Börse Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten

Börse Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten

Das macht der STOXX 50 morgens.

Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,41 Prozent tiefer bei 5 312,79 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,111 Prozent auf 5 328,96 Punkte an der Kurstafel, nach 5 334,87 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 311,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 328,96 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,184 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 432,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 421,43 Punkten berechnet. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 4 749,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,17 Prozent nach oben. 5 572,96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BAT (+ 0,65 Prozent auf 40,25 GBP), Novartis (+ 0,61 Prozent auf 117,90 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,61 Prozent auf 26,57 EUR), Roche (+ 0,49 Prozent auf 351,50 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,45 Prozent auf 36,68 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-1,99 Prozent auf 144,50 EUR), Siemens (-1,86 Prozent auf 273,80 EUR), National Grid (-1,39 Prozent auf 11,35 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,36 Prozent auf 81,46 CHF) und HSBC (-1,25 Prozent auf 14,54 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 602 524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 638,329 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,44 zu Buche schlagen. Mit 6,92 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 86,18 -1,73% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 588,60 -2,23% ASML NV
Barclays plc 5,12 -3,01% Barclays plc
BAT PLC (British American Tobacco) 48,10 1,67% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,72 1,30% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 26,89 1,63% Deutsche Telekom AG
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,25 -3,88% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 13,47 -1,21% National Grid plc
Novartis AG 128,08 2,83% Novartis AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 383,45 3,08% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Shell (ex Royal Dutch Shell) 43,55 0,54% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 271,90 -2,09% Siemens AG
Siemens Energy AG 142,12 -3,78% Siemens Energy AG

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STOXX 50 5 290,65 -0,83%

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