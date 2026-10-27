ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|STOXX 50-Marktbericht
|
27.10.2026 09:28:50
Börse Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,33 Prozent tiefer bei 5 336,56 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,060 Prozent auf 5 350,88 Punkte an der Kurstafel, nach 5 354,07 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 326,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 350,88 Punkten.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Wert von 5 353,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 420,84 Punkte. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 800,45 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,65 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Novartis (+ 2,23 Prozent auf 130,32 CHF), Rio Tinto (+ 1,87 Prozent auf 63,60 GBP), Siemens Energy (+ 1,51 Prozent auf 125,02 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,86 Prozent auf 70,28 CHF) und GSK (+ 0,18 Prozent auf 19,19 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen HSBC (-6,18 Prozent auf 12,81 GBP), Intesa Sanpaolo (-1,30 Prozent auf 5,92 EUR), UniCredit (-1,26 Prozent auf 72,89 EUR), Airbus SE (-1,03 Prozent auf 191,48 EUR) und Rheinmetall (-0,95 Prozent auf 1 024,40 EUR).
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 3 227 964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 551,148 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel
Die BP-Aktie präsentiert mit 6,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,50 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
09:28
|Börse Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: SLI legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:28
|Dienstagshandel in Zürich: SMI beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
26.10.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
|
26.10.26
|Aufschläge in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
26.10.26
|SMI aktuell: SMI schließt im Plus (finanzen.at)
|
26.10.26
|Montagshandel in Zürich: SMI klettert am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel: SLI liegt am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Rio Tinto plc
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|76,58
|1,65%
|Airbus SE
|194,60
|0,90%
|ASML NV
|1 444,80
|1,55%
|BP plc (British Petrol)
|7,43
|-1,16%
|GSK PLC Registered Shs
|22,89
|0,66%
|HSBC Holdings plc
|15,36
|-4,95%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,96
|-0,52%
|Novartis AG
|139,98
|2,35%
|Rheinmetall AG
|1 019,80
|-1,12%
|Rio Tinto plc
|76,37
|2,15%
|Siemens AG
|262,90
|0,84%
|Siemens Energy AG
|126,82
|3,04%
|UniCredit S.p.A.
|73,63
|0,71%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 347,08
|-0,13%