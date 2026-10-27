Börse Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der STOXX 50 notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,33 Prozent tiefer bei 5 336,56 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,060 Prozent auf 5 350,88 Punkte an der Kurstafel, nach 5 354,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 326,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 350,88 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Wert von 5 353,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 420,84 Punkte. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 800,45 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,65 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Novartis (+ 2,23 Prozent auf 130,32 CHF), Rio Tinto (+ 1,87 Prozent auf 63,60 GBP), Siemens Energy (+ 1,51 Prozent auf 125,02 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,86 Prozent auf 70,28 CHF) und GSK (+ 0,18 Prozent auf 19,19 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen HSBC (-6,18 Prozent auf 12,81 GBP), Intesa Sanpaolo (-1,30 Prozent auf 5,92 EUR), UniCredit (-1,26 Prozent auf 72,89 EUR), Airbus SE (-1,03 Prozent auf 191,48 EUR) und Rheinmetall (-0,95 Prozent auf 1 024,40 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 3 227 964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 551,148 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die BP-Aktie präsentiert mit 6,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,50 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at