Börse Europa: STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Heute zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Um 15:41 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,31 Prozent nach oben auf 5 007,88 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,273 Prozent schwächer bei 4 978,93 Punkten in den Handel, nach 4 992,56 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 938,66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 036,07 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,00 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 146,66 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Wert von 4 814,15 Punkten auf. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 13.03.2025, bei 4 585,91 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,02 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 863,20 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Enel (+ 3,31 Prozent auf 9,78 EUR), Rheinmetall (+ 3,29 Prozent auf 1 601,50 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,05 Prozent auf 87,62 GBP), Diageo (+ 1,84 Prozent auf 14,64 GBP) und Deutsche Telekom (+ 1,80 Prozent auf 33,39 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Rolls-Royce (-4,49 Prozent auf 12,26 GBP), Siemens (-1,76 Prozent auf 220,75 EUR), Airbus SE (-1,49 Prozent auf 169,36 EUR), Rio Tinto (-1,42 Prozent auf 67,48 GBP) und Richemont (-0,92 Prozent auf 140,25 CHF) unter Druck.

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 26 662 661 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 454,947 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at