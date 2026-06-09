AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|STOXX 50-Kursentwicklung
|
09.06.2026 09:30:00
Börse Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
Um 09:12 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,09 Prozent auf 5 185,66 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. In den Handel ging der STOXX 50 0,138 Prozent leichter bei 5 173,72 Punkten, nach 5 180,87 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 186,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 173,72 Punkten.
STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 5 070,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 972,97 Punkten auf. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, bei 4 584,71 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,61 Prozent aufwärts. 5 315,22 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UBS (+ 1,43 Prozent auf 38,38 CHF), Zurich Insurance (+ 1,09 Prozent auf 554,60 CHF), Allianz (+ 0,94 Prozent auf 377,60 EUR), Rolls-Royce (+ 0,76 Prozent auf 12,69 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,71 Prozent auf 452,10 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen GSK (-3,01 Prozent auf 18,56 GBP), RELX (-1,81 Prozent auf 25,55 GBP), AstraZeneca (-1,62 Prozent auf 135,72 GBP), SAP SE (-1,19 Prozent auf 156,22 EUR) und Rheinmetall (-1,07 Prozent auf 1 187,00 EUR).
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 882 775 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 563,558 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,00 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu AstraZeneca PLC
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09:30
|Börse Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
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09:30
|Schwache Performance in London: FTSE 100 startet mit Verlusten (finanzen.at)
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08.06.26
|AstraZeneca advances weight-loss pill to take aim at obesity leaders (Financial Times)
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08.06.26
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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06.06.26
|AstraZeneca chief warns group could withhold new drugs in Europe (Financial Times)
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05.06.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
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05.06.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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05.06.26
|Börse Europa: Das macht der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
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|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|01.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07:11
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|01.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07:11
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|01.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|378,70
|1,37%
|ASML NV
|1 519,20
|0,96%
|AstraZeneca PLC
|156,30
|-0,73%
|BNP Paribas S.A.
|94,21
|0,96%
|GSK PLC Registered Shs
|21,43
|-2,15%
|HSBC Holdings plc
|15,81
|0,13%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,69
|2,19%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|453,80
|1,02%
|National Grid plc
|13,93
|0,61%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|29,58
|-1,07%
|Rheinmetall AG
|1 196,60
|-0,42%
|Rolls-Royce Plc
|14,58
|1,00%
|SAP SE
|156,00
|-1,54%
|UBS
|41,90
|2,27%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|604,00
|1,14%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 183,91
|0,06%