AstraZeneca Aktie

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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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STOXX 50-Kursentwicklung 09.06.2026 09:30:00

Börse Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Börse Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Das macht das Börsenbarometer in Europa am zweiten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,09 Prozent auf 5 185,66 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. In den Handel ging der STOXX 50 0,138 Prozent leichter bei 5 173,72 Punkten, nach 5 180,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 186,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 173,72 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 5 070,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 972,97 Punkten auf. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, bei 4 584,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,61 Prozent aufwärts. 5 315,22 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UBS (+ 1,43 Prozent auf 38,38 CHF), Zurich Insurance (+ 1,09 Prozent auf 554,60 CHF), Allianz (+ 0,94 Prozent auf 377,60 EUR), Rolls-Royce (+ 0,76 Prozent auf 12,69 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,71 Prozent auf 452,10 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen GSK (-3,01 Prozent auf 18,56 GBP), RELX (-1,81 Prozent auf 25,55 GBP), AstraZeneca (-1,62 Prozent auf 135,72 GBP), SAP SE (-1,19 Prozent auf 156,22 EUR) und Rheinmetall (-1,07 Prozent auf 1 187,00 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 882 775 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 563,558 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,00 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Allianz 378,70 1,37% Allianz
ASML NV 1 519,20 0,96% ASML NV
AstraZeneca PLC 156,30 -0,73% AstraZeneca PLC
BNP Paribas S.A. 94,21 0,96% BNP Paribas S.A.
GSK PLC Registered Shs 21,43 -2,15% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 15,81 0,13% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,69 2,19% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 453,80 1,02% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
National Grid plc 13,93 0,61% National Grid plc
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 29,58 -1,07% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 196,60 -0,42% Rheinmetall AG
Rolls-Royce Plc 14,58 1,00% Rolls-Royce Plc
SAP SE 156,00 -1,54% SAP SE
UBS 41,90 2,27% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 604,00 1,14% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 183,91 0,06%

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