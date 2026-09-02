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STOXX-Handel im Blick 02.09.2026 12:26:53

Börse Europa: STOXX 50 fällt am Mittag zurück

Börse Europa: STOXX 50 fällt am Mittag zurück

Der STOXX 50 erleidet aktuell Verluste.

Um 12:10 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,46 Prozent auf 5 384,99 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,037 Prozent auf 5 407,74 Punkte an der Kurstafel, nach 5 409,76 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 418,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 5 383,87 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,55 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 454,39 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Stand von 5 189,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 509,93 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,63 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Intesa Sanpaolo (+ 1,26 Prozent auf 6,67 EUR), Roche (+ 0,95 Prozent auf 350,80 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,19 Prozent auf 34,39 GBP), Siemens Energy (+ 0,14 Prozent auf 141,28 EUR) und HSBC (+ 0,12 Prozent auf 15,35 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil RELX (-1,86 Prozent auf 25,83 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,56 Prozent auf 86,98 GBP), Siemens (-1,46 Prozent auf 273,80 EUR), Rio Tinto (-1,29 Prozent auf 74,83 GBP) und SAP SE (-1,27 Prozent auf 181,92 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6 026 866 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 559,550 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,52 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,71 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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BP plc (British Petrol) 6,33 -0,30% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 18,01 0,55% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,71 1,88% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 101,00 -3,12% London Stock Exchange (LSE)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 30,26 -1,82% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Richemont 201,20 1,16% Richemont
Rio Tinto plc 88,55 0,77% Rio Tinto plc
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 370,07 0,84% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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