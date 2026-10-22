Börse Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,60 Prozent tiefer bei 5 377,27 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,151 Prozent schwächer bei 5 401,42 Punkten, nach 5 409,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 401,42 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 348,45 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der STOXX 50 bereits um 0,267 Prozent nach. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 361,12 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 439,90 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 770,14 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,47 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 7,37 Prozent auf 94,38 GBP), SAP SE (+ 2,83 Prozent auf 214,55 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,65 Prozent auf 25,92 EUR), AstraZeneca (+ 1,54 Prozent auf 128,08 GBP) und BAT (+ 1,50 Prozent auf 44,53 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-5,01 Prozent auf 126,94 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,26 Prozent auf 69,50 CHF), Rio Tinto (-2,88 Prozent auf 62,95 GBP), UniCredit (-2,85 Prozent auf 72,83 EUR) und Intesa Sanpaolo (-2,23 Prozent auf 5,92 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 17 533 003 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 560,937 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die BP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at