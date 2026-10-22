ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX-Handel im Fokus 22.10.2026 15:58:50

Börse Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag

Börse Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag

Anleger in Europa treten heute den Rückzug an.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,60 Prozent tiefer bei 5 377,27 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,151 Prozent schwächer bei 5 401,42 Punkten, nach 5 409,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 401,42 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 348,45 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der STOXX 50 bereits um 0,267 Prozent nach. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 361,12 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 439,90 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 770,14 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,47 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 7,37 Prozent auf 94,38 GBP), SAP SE (+ 2,83 Prozent auf 214,55 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,65 Prozent auf 25,92 EUR), AstraZeneca (+ 1,54 Prozent auf 128,08 GBP) und BAT (+ 1,50 Prozent auf 44,53 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-5,01 Prozent auf 126,94 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,26 Prozent auf 69,50 CHF), Rio Tinto (-2,88 Prozent auf 62,95 GBP), UniCredit (-2,85 Prozent auf 72,83 EUR) und Intesa Sanpaolo (-2,23 Prozent auf 5,92 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 17 533 003 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 560,937 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die BP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Analysen
22.10.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.26 ABB Kaufen DZ BANK
21.10.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 73,50 -1,24% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 404,20 0,75% ASML NV
AstraZeneca PLC 153,10 -0,46% AstraZeneca PLC
Barclays plc 4,86 -0,91% Barclays plc
BAT PLC (British American Tobacco) 52,98 -1,19% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 7,60 2,66% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 25,29 -3,07% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,85 -0,10% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 113,50 1,57% London Stock Exchange (LSE)
Rio Tinto plc 74,70 -0,21% Rio Tinto plc
SAP SE 211,90 -1,17% SAP SE
Siemens AG 256,00 0,37% Siemens AG
Siemens Energy AG 117,78 -3,36% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 71,98 0,26% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 320,47 -0,52%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:27 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen