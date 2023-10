Börse Europa: STOXX 50 gibt am Donnerstagmittag nach

Anleger in Europa treten aktuell den Rückzug an.

Um 12:10 Uhr gibt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,63 Prozent auf 3 893,03 Punkte nach. Zuvor ging der STOXX 50 0,124 Prozent tiefer bei 3 912,83 Punkten in den Handel, nach 3 917,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 3 912,83 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 870,68 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,35 Prozent. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 19.09.2023, bei 3 978,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 948,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.10.2022, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 416,34 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 5,63 Prozent. Bei 4 089,95 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 658,90 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 4,49 Prozent auf 126,58 EUR), Diageo (+ 2,06 Prozent auf 31,69 GBP), Richemont (+ 0,90 Prozent auf 106,05 CHF), Reckitt Benckiser (+ 0,27 Prozent auf 59,66 GBP) und Rio Tinto (-0,04 Prozent auf 50,85 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Roche (-3,91 Prozent auf 239,70 CHF), Nestlé (-2,07 Prozent auf 100,14 CHF), BP (-1,94 Prozent auf 5,47 GBP), GSK (-1,74 Prozent auf 14,69 GBP) und Enel (-1,19 Prozent auf 5,69 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 230 805 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 427,309 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 4,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,66 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

