ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|STOXX 50-Performance im Fokus
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26.10.2026 15:58:35
Börse Europa: STOXX 50 im Aufwind
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,67 Prozent fester bei 5 356,14 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,156 Prozent auf 5 312,19 Punkte an der Kurstafel, nach 5 320,47 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 312,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 357,70 Einheiten.
STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 353,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 429,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 4 783,74 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 8,05 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 5,19 Prozent auf 12,25 GBP), UniCredit (+ 4,27 Prozent auf 73,82 EUR), Siemens Energy (+ 4,21) Prozent auf 123,68 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,24 Prozent auf 69,30 CHF) und Rheinmetall (+ 2,16 Prozent auf 1 041,00 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil BP (-1,71 Prozent auf 6,28 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,36 Prozent auf 39,78 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,22 Prozent auf 93,94 GBP), Deutsche Telekom (-1,18 Prozent auf 25,05 EUR) und Nestlé (-0,72 Prozent auf 83,10 CHF).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 16 714 598 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 542,360 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,35 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|ASML NV
|1 432,60
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|BP plc (British Petrol)
|7,56
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|Intesa Sanpaolo S.p.A.
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|2,24%
|London Stock Exchange (LSE)
|112,20
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|Nestlé SA (Nestle)
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|Siemens Energy AG
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Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
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