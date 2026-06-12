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WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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Marktbericht 12.06.2026 09:29:23

Börse Europa: STOXX 50 legt zum Handelsstart zu

Börse Europa: STOXX 50 legt zum Handelsstart zu

Der STOXX 50 bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Um 09:11 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,12 Prozent fester bei 5 253,49 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,457 Prozent auf 5 219,10 Punkte an der Kurstafel, nach 5 195,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5 254,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 219,10 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,45 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 035,66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 992,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 562,50 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,98 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rolls-Royce (+ 3,77 Prozent auf 13,00 GBP), Airbus SE (+ 3,13 Prozent auf 180,80 EUR), Siemens Energy (+ 2,94 Prozent auf 151,32 EUR), Siemens (+ 2,30 Prozent auf 264,45 EUR) und HSBC (+ 2,19 Prozent auf 13,51 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen BP (-2,60 Prozent auf 5,31 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,05 Prozent auf 32,09 GBP), Rheinmetall (-0,74 Prozent auf 1 211,00 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-0,54 Prozent auf 88,02 GBP) und BAT (-0,31 Prozent auf 45,70 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 159 341 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 580,902 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,00 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,68 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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