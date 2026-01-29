BNP Paribas Aktie

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

Index-Performance im Fokus 29.01.2026 17:59:04

Börse Europa: STOXX 50 letztendlich leichter

Zum Handelsschluss hielten sich die Anleger in Europa zurück.

Letztendlich ging der STOXX 50 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 5 043,45 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,330 Prozent auf 5 062,06 Punkte an der Kurstafel, nach 5 045,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 035,48 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 090,55 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der STOXX 50 bereits um 0,349 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 29.12.2025, einen Stand von 4 893,32 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 787,29 Punkte taxiert. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 29.01.2025, einen Wert von 4 559,58 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 1,74 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 146,25 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 913,95 Punkten.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 8,46 Prozent auf 66,38 CHF), Roche (+ 2,57 Prozent auf 347,00 CHF), Siemens (+ 2,01 Prozent auf 255,95 EUR), GSK (+ 1,90 Prozent auf 18,52 GBP) und Rio Tinto (+ 1,45 Prozent auf 68,49 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil SAP SE (-16,07 Prozent auf 164,62 EUR), RELX (-3,64 Prozent auf 25,94 GBP), Novo Nordisk (-2,90 Prozent auf 370,40 DKK), Rheinmetall (-2,68 Prozent auf 1 795,50 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-2,15 Prozent auf 81,18 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 33 313 943 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 471,943 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

