Börse Europa: STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen

Am Freitag notierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 1,35 Prozent fester bei 5 083,49 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,172 Prozent fester bei 5 024,39 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 015,77 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 086,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 024,39 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,31 Prozent. Vor einem Monat, am 09.12.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 805,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 767,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 415,89 Punkten.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Novo Nordisk (+ 3,00 Prozent auf 381,45 DKK), SAP SE (+ 2,83 Prozent auf 212,35 EUR), Rheinmetall (+ 2,65 Prozent auf 1 900,00 EUR), BP (+ 2,39 Prozent auf 4,26 GBP) und Diageo (+ 1,75 Prozent auf 16,30 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Rio Tinto (-3,04 Prozent auf 60,06 GBP), Allianz (-2,02 Prozent auf 382,30 EUR), Zurich Insurance (-1,97 Prozent auf 577,80 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,09 Prozent auf 526,80 EUR) und GSK (-0,26 Prozent auf 18,86 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 23 550 932 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 407,679 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

