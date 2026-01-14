Börse Europa: STOXX 50 liegt am Nachmittag im Plus

Kaum bewegt zeigt sich der STOXX 50 am Nachmittag.

Am Mittwoch bewegt sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,14 Prozent fester bei 5 120,92 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,069 Prozent tiefer bei 5 110,19 Punkten, nach 5 113,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 110,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 134,68 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,763 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 814,15 Punkte taxiert. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 14.10.2025, bei 4 703,93 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 14.01.2025, den Stand von 4 344,92 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Novartis (+ 1,97 Prozent auf 115,88 CHF), AstraZeneca (+ 1,97 Prozent auf 142,84 GBP), Rio Tinto (+ 1,83 Prozent auf 63,28 GBP), Nestlé (+ 1,42 Prozent auf 76,27 CHF) und Diageo (+ 1,35 Prozent auf 16,87 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rolls-Royce (-2,38 Prozent auf 12,74 GBP), Airbus SE (-1,68 Prozent auf 216,55 EUR), Siemens (-1,49 Prozent auf 257,85 EUR), Rheinmetall (-1,44 Prozent auf 1 876,50 EUR) und SAP SE (-1,29 Prozent auf 210,70 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 10 856 860 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 421,090 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at