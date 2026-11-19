Stoxx Europe 50
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|STOXX-Handel im Blick
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19.11.2026 12:27:04
Börse Europa: STOXX 50 mit Zuschlägen
Um 12:09 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,11 Prozent auf 5 347,59 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,275 Prozent auf 5 356,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 341,63 Punkten am Vortag.
Bei 5 344,20 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 365,99 Punkten den höchsten Stand markierte.
STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 3,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 360,74 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 5 466,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 710,45 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,88 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3,11 Prozent auf 130,60 EUR), Richemont (+ 2,34 Prozent auf 179,55 CHF), Airbus SE (+ 2,27 Prozent auf 202,35 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,18 Prozent auf 69,46 CHF) und UniCredit (+ 2,18 Prozent auf 81,70 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Novartis (-2,78 Prozent auf 127,82 CHF), National Grid (-2,53 Prozent auf 12,15 GBP), SAP SE (-2,33 Prozent auf 189,40 EUR), Unilever (-2,06 Prozent auf 47,92 GBP) und BAT (-1,84 Prozent auf 43,73 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 760 164 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 476,685 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte
Die BP-Aktie präsentiert mit 5,04 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|72,60
|-1,17%
|Airbus SE
|196,74
|-0,51%
|ASML NV
|1 245,00
|-1,89%
|Barclays plc
|4,87
|-0,78%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|52,02
|-2,07%
|BP plc (British Petrol)
|6,56
|-0,06%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,04
|-0,56%
|National Grid plc
|14,52
|-2,75%
|Novartis AG
|137,84
|-2,56%
|Richemont
|189,95
|0,26%
|SAP SE
|185,30
|-3,36%
|Siemens AG
|264,20
|-0,75%
|Siemens Energy AG
|124,48
|-1,94%
|UniCredit S.p.A.
|79,72
|-0,80%
|Unilever PLC
|57,51
|-1,88%
Indizes in diesem Artikel
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|-0,99%
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