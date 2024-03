Börse Europa: STOXX 50 mittags im Minus

Am Mittag ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

Am Montag bewegt sich der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,22 Prozent tiefer bei 4 386,13 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,055 Prozent tiefer bei 4 393,51 Punkten, nach 4 395,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 382,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 400,31 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, den Wert von 4 309,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 078,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, einen Wert von 3 801,29 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 7,19 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 420,04 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 0,81 Prozent auf 5,03 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,39 Prozent auf 21,94 EUR), Rio Tinto (+ 0,30) Prozent auf 50,12 GBP), Allianz (+ 0,28 Prozent auf 272,60 EUR) und Enel (+ 0,25 Prozent auf 6,05 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,64 Prozent auf 41,68 CHF), Reckitt Benckiser (-1,32 Prozent auf 43,48 GBP), BAT (-1,05 Prozent auf 23,51 GBP), AstraZeneca (-1,01 Prozent auf 103,76 GBP) und Richemont (-0,97 Prozent auf 132,95 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Glencore-Aktie aufweisen. 3 774 612 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 530,315 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die HSBC-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,96 zu Buche schlagen. Mit 10,45 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at