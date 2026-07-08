Börse Europa: STOXX 50 mittags leichter

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 1,70 Prozent schwächer bei 5 329,08 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,066 Prozent auf 5 417,83 Punkte an der Kurstafel, nach 5 421,43 Punkten am Vortag.

Bei 5 417,83 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 324,27 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der STOXX 50 bereits um 2,60 Prozent nach. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 08.06.2026, einen Stand von 5 180,87 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, bei 5 099,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 506,05 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,50 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 3,46 Prozent auf 4,91 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,01 Prozent auf 30,72 GBP), National Grid (-0,56 Prozent auf 12,41 GBP), Deutsche Telekom (-0,70 Prozent auf 25,56 EUR) und Nestlé (-0,87 Prozent auf 84,38 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen SAP SE (-4,09 Prozent auf 138,02 EUR), UniCredit (-3,82 Prozent auf 79,24 EUR), Rolls-Royce (-3,65 Prozent auf 13,95 GBP), Richemont (-3,62 Prozent auf 178,50 CHF) und Rio Tinto (-3,40 Prozent auf 65,93 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 152 623 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 627,615 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,22 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at