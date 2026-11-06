Börse Europa: STOXX 50 mittags mit Abgaben

Um 12:10 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,85 Prozent auf 5 318,48 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,812 Prozent tiefer bei 5 375,01 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 419,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 375,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 318,01 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der STOXX 50 bereits um 1,22 Prozent nach. Vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 334,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 507,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 735,30 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,29 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 0,83 Prozent auf 114,78 EUR), Rolls-Royce (-0,35 Prozent auf 12,35 GBP), UniCredit (-0,60 Prozent auf 76,47 EUR), Enel (-0,65 Prozent auf 9,67 EUR) und UBS (-0,78 Prozent auf 39,58 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-4,78 Prozent auf 801,30 EUR), RELX (-4,18 Prozent auf 29,55 GBP), AstraZeneca (-4,02 Prozent auf 134,78 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,90 Prozent auf 571,40 EUR) und BAT (-3,84 Prozent auf 45,36 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6 459 647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 515,535 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at