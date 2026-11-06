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STOXX 50 aktuell 06.11.2026 12:27:06

Börse Europa: STOXX 50 mittags mit Abgaben

Börse Europa: STOXX 50 mittags mit Abgaben

Der STOXX 50 verliert am Freitagmittag an Boden.

Um 12:10 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,85 Prozent auf 5 318,48 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,812 Prozent tiefer bei 5 375,01 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 419,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 375,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 318,01 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der STOXX 50 bereits um 1,22 Prozent nach. Vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 334,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 507,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 735,30 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,29 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 0,83 Prozent auf 114,78 EUR), Rolls-Royce (-0,35 Prozent auf 12,35 GBP), UniCredit (-0,60 Prozent auf 76,47 EUR), Enel (-0,65 Prozent auf 9,67 EUR) und UBS (-0,78 Prozent auf 39,58 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-4,78 Prozent auf 801,30 EUR), RELX (-4,18 Prozent auf 29,55 GBP), AstraZeneca (-4,02 Prozent auf 134,78 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,90 Prozent auf 571,40 EUR) und BAT (-3,84 Prozent auf 45,36 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6 459 647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 515,535 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 277,40 5,10% ASML NV
AstraZeneca PLC 166,95 0,30% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 54,72 -2,74% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,69 -0,21% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 9,67 -0,36% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,18 -0,40% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 568,80 -3,36% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 35,94 -2,34% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 815,60 -1,68% Rheinmetall AG
Rolls-Royce Plc 15,10 3,47% Rolls-Royce Plc
Siemens AG 262,05 -2,82% Siemens AG
Siemens Energy AG 116,60 3,37% Siemens Energy AG
UBS 42,91 -0,74% UBS
UniCredit S.p.A. 76,92 0,96% UniCredit S.p.A.

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