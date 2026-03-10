Börse Europa: STOXX 50 mittags mit Zuschlägen

Der STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 1,96 Prozent auf 5 070,38 Punkte. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,177 Prozent fester bei 4 981,79 Punkten, nach 4 972,97 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 981,79 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 081,99 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 154,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, stand der STOXX 50 bei 4 812,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 633,52 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,28 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 863,20 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rolls-Royce (+ 5,33 Prozent auf 13,05 GBP), Siemens (+ 4,50 Prozent auf 231,05 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,74 Prozent auf 67,72 CHF), UBS (+ 3,54 Prozent auf 30,67 CHF) und Richemont (+ 3,40 Prozent auf 142,75 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BP (-2,78 Prozent auf 4,96 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,66 Prozent auf 31,54 GBP), Novartis (-1,58 Prozent auf 123,32 CHF), Nestlé (-0,29 Prozent auf 79,82 CHF) und Diageo (-0,23 Prozent auf 15,17 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 16 499 251 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 442,306 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,18 Prozent an der Spitze im Index.

