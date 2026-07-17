Börse Europa: STOXX 50 nachmittags schwächer

Der STOXX 50 zeigt sich aktuell in Rot.

Am Freitag tendiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,79 Prozent leichter bei 5 365,10 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,122 Prozent auf 5 401,46 Punkte an der Kurstafel, nach 5 408,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 401,46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 353,27 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,232 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, lag der STOXX 50 bei 5 357,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 176,96 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 515,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,23 Prozent. Bei 5 489,89 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell BAT (+ 3,84 Prozent auf 47,09 GBP), National Grid (+ 3,45 Prozent auf 12,59 GBP), Deutsche Telekom (+ 3,00 Prozent auf 27,48 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,72 Prozent auf 32,46 GBP) und Enel (+ 2,57 Prozent auf 10,25 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Siemens (-2,97 Prozent auf 262,65 EUR), Rolls-Royce (-2,71 Prozent auf 13,41 GBP), Siemens Energy (-2,69 Prozent auf 144,74 EUR), UBS (-2,61 Prozent auf 42,23 CHF) und Rio Tinto (-1,88 Prozent auf 66,14 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 055 456 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 597,167 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,93 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at