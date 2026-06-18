Börse Europa: STOXX 50 notiert im Minus

Am Donnerstag geht es im STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,20 Prozent auf 5 346,47 Punkte nach unten. In den Handel ging der STOXX 50 0,029 Prozent leichter bei 5 355,56 Punkten, nach 5 357,10 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 5 332,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 368,89 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 0,585 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.05.2026, bei 5 068,47 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.03.2026, den Stand von 4 970,58 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 18.06.2025, bei 4 471,74 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,85 Prozent zu. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 368,89 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 4,95 Prozent auf 169,74 EUR), Airbus SE (+ 2,40 Prozent auf 191,50 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,99 Prozent auf 87,08 CHF), UBS (+ 1,63 Prozent auf 40,65 CHF) und Rheinmetall (+ 1,30 Prozent auf 1 185,40 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen London Stock Exchange (LSE) (-3,93 Prozent auf 86,14 GBP), RELX (-2,33 Prozent auf 23,88 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,86 Prozent auf 29,79 GBP), Rio Tinto (-1,79 Prozent auf 76,84 GBP) und SAP SE (-1,76 Prozent auf 138,70 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 436 196 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 613,277 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,50 zu Buche schlagen. Mit 7,14 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at