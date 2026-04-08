ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
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08.04.2026 17:58:35
Börse Europa: STOXX 50 notiert letztendlich deutlich im Plus
Zum Handelsende notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 3,64 Prozent fester bei 5 085,08 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,488 Prozent fester bei 4 930,28 Punkten, nach 4 906,33 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 4 930,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 124,80 Punkten lag.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 2,19 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 4 991,01 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.01.2026, den Stand von 5 015,77 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 4 124,92 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,58 Prozent zu. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 11,94 Prozent auf 165,38 EUR), Rolls-Royce (+ 11,85 Prozent auf 12,78 GBP), Siemens (+ 10,24 Prozent auf 231,50 EUR), UniCredit (+ 8,63 Prozent auf 68,26 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 7,98 Prozent auf 70,10 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen BP (-5,82 Prozent auf 5,63 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-4,68 Prozent auf 34,01 GBP), BAT (-0,14 Prozent auf 44,24 GBP), Nestlé (+ 0,65 Prozent auf 78,75 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,74 Prozent auf 571,00 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 80 153 835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 447,470 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,50 zu Buche schlagen. Mit 7,52 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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