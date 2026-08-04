BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Marktbericht
|
04.08.2026 17:58:48
Börse Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus
Der STOXX 50 sprang im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,76 Prozent auf 5 509,32 Punkte an. Zuvor ging der STOXX 50 0,342 Prozent stärker bei 5 486,61 Punkten in den Handel, nach 5 467,90 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 486,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 520,98 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, stand der STOXX 50 bei 5 479,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 006,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wies der STOXX 50 4 420,16 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,14 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 521,29 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Rio Tinto (+ 3,16 Prozent auf 73,13 GBP), Airbus SE (+ 2,98 Prozent auf 214,20 EUR), Siemens Energy (+ 2,25 Prozent auf 150,86 EUR), Rheinmetall (+ 2,20 Prozent auf 1 200,80 EUR) und AstraZeneca (+ 2,09 Prozent auf 117,40 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil BP (-4,91 Prozent auf 5,25 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,47 Prozent auf 33,22 GBP), BAT (-1,66 Prozent auf 43,92 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,19 Prozent auf 514,80 EUR) und Zurich Insurance (-1,04 Prozent auf 609,00 CHF) unter Druck.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 43 956 611 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 552,766 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,98 erwartet. Mit 6,57 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
04.08.26
|Börse Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
03.08.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.08.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.08.26
|Gute Stimmung in Europa: Am Nachmittag Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
03.08.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 liegt im Minus (finanzen.at)
|
03.08.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 fällt zurück (finanzen.at)
|
03.08.26
|Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen (finanzen.at)
|
03.08.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 beginnt Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)