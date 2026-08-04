Börse Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus

Der STOXX 50 schloss den Dienstagshandel mit Gewinnen ab.

Der STOXX 50 sprang im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,76 Prozent auf 5 509,32 Punkte an. Zuvor ging der STOXX 50 0,342 Prozent stärker bei 5 486,61 Punkten in den Handel, nach 5 467,90 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 486,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 520,98 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, stand der STOXX 50 bei 5 479,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 006,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wies der STOXX 50 4 420,16 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,14 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 521,29 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Rio Tinto (+ 3,16 Prozent auf 73,13 GBP), Airbus SE (+ 2,98 Prozent auf 214,20 EUR), Siemens Energy (+ 2,25 Prozent auf 150,86 EUR), Rheinmetall (+ 2,20 Prozent auf 1 200,80 EUR) und AstraZeneca (+ 2,09 Prozent auf 117,40 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil BP (-4,91 Prozent auf 5,25 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,47 Prozent auf 33,22 GBP), BAT (-1,66 Prozent auf 43,92 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,19 Prozent auf 514,80 EUR) und Zurich Insurance (-1,04 Prozent auf 609,00 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 43 956 611 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 552,766 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,98 erwartet. Mit 6,57 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at