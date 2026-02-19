BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|STOXX-Handel im Fokus
|
19.02.2026 09:29:21
Börse Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,16 Prozent tiefer bei 5 235,36 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,094 Prozent schwächer bei 5 238,96 Punkten, nach 5 243,87 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 240,81 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 230,60 Zählern.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 1,55 Prozent. Vor einem Monat, am 19.01.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 062,34 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 710,45 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 708,77 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,61 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 249,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Zählern erreicht.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Nestlé (+ 3,53 Prozent auf 81,17 CHF), RELX (+ 2,73 Prozent auf 22,95 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,02 Prozent auf 537,20 EUR), BAT (+ 0,53 Prozent auf 43,67 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0,49 Prozent auf 32,53 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Airbus SE (-5,52 Prozent auf 189,48 EUR), Rio Tinto (-3,70 Prozent auf 71,16 GBP), Enel (-3,44 Prozent auf 8,98 EUR), Richemont (-1,06 Prozent auf 158,55 CHF) und Zurich Insurance (-0,95 Prozent auf 562,60 CHF).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 702 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 464,811 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
19.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Rio Tinto auf 7840 Pence - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
19.02.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
19.02.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.02.26
|Handel in London: FTSE 100 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.02.26
|Börse Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|19.02.26
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|190,36
|1,26%
|ASML NV
|1 237,40
|0,18%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|52,00
|0,97%
|BNP Paribas S.A.
|94,22
|-0,07%
|BP plc (British Petrol)
|5,40
|-1,26%
|Deutsche Telekom AG
|32,47
|-0,34%
|Enel S.p.A.
|9,06
|1,32%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,77
|0,35%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|539,20
|0,52%
|Nestlé SA (Nestle)
|87,92
|-1,30%
|Novartis AG
|138,70
|-0,04%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|26,24
|0,15%
|Richemont
|176,55
|0,31%
|Rio Tinto plc
|81,95
|0,55%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|619,40
|0,42%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 232,37
|0,39%