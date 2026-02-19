BAT Aktie

BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

STOXX-Handel im Fokus 19.02.2026 09:29:21

Börse Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus

Der STOXX 50 setzt am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,16 Prozent tiefer bei 5 235,36 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,094 Prozent schwächer bei 5 238,96 Punkten, nach 5 243,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 240,81 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 230,60 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 1,55 Prozent. Vor einem Monat, am 19.01.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 062,34 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 710,45 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 708,77 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,61 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 249,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Nestlé (+ 3,53 Prozent auf 81,17 CHF), RELX (+ 2,73 Prozent auf 22,95 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,02 Prozent auf 537,20 EUR), BAT (+ 0,53 Prozent auf 43,67 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0,49 Prozent auf 32,53 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Airbus SE (-5,52 Prozent auf 189,48 EUR), Rio Tinto (-3,70 Prozent auf 71,16 GBP), Enel (-3,44 Prozent auf 8,98 EUR), Richemont (-1,06 Prozent auf 158,55 CHF) und Zurich Insurance (-0,95 Prozent auf 562,60 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 702 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 464,811 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rio Tinto plc

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

19.02.26 BAT Overweight Barclays Capital
17.02.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
12.02.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
12.02.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
