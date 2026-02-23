Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich fester

Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

STOXX 50 im Fokus 23.02.2026 15:59:30

Der STOXX 50 zeigt sich am ersten Tag der Woche kaum verändert.

Am Montag steht der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,02 Prozent im Plus bei 5 259,85 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,216 Prozent auf 5 247,28 Punkte an der Kurstafel, nach 5 258,66 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 234,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 265,34 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.01.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 058,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 713,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, einen Wert von 4 734,68 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6,11 Prozent zu. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 267,15 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Enel (+ 6,51 Prozent auf 9,68 EUR), BP (+ 2,15 Prozent auf 4,78 GBP), HSBC (+ 1,64 Prozent auf 13,11 GBP), Zurich Insurance (+ 1,44 Prozent auf 576,00 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,41 Prozent auf 29,82 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-3,65 Prozent auf 167,46 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,81 Prozent auf 76,82 GBP), RELX (-2,63 Prozent auf 22,61 GBP), Rheinmetall (-2,33 Prozent auf 1 699,50 EUR) und Airbus SE (-1,94 Prozent auf 186,02 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 489 181 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 486,672 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,06 erwartet. Mit 7,44 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

