Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Am Donnerstag verbucht der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,32 Prozent auf 5 170,66 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,030 Prozent auf 5 155,60 Punkte an der Kurstafel, nach 5 154,04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 171,86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 155,60 Punkten erreichte.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche fiel der STOXX 50 bereits um 0,150 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 11.05.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 074,85 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 034,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 571,24 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,31 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,57 Prozent auf 142,24 EUR), Rheinmetall (+ 2,22 Prozent auf 1 223,80 EUR), HSBC (+ 2,16 Prozent auf 13,21 GBP), Richemont (+ 1,36 Prozent auf 171,35 CHF) und Rio Tinto (+ 1,24 Prozent auf 75,72 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-3,85 Prozent auf 143,94 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,86 Prozent auf 88,46 GBP), RELX (-0,82 Prozent auf 25,27 GBP), Unilever (-0,42 Prozent auf 43,83 GBP) und Deutsche Telekom (-0,24 Prozent auf 28,56 EUR) unter Druck.

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 087 354 Aktien gehandelt. Mit 581,364 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,85 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,85 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at