Börse Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab

Der STOXX 50 kam am Freitag nicht vom Fleck.

Der STOXX 50 schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 5 148,60 Punkten ab. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,047 Prozent fester bei 5 154,93 Punkten, nach 5 152,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 166,97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 127,98 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,239 Prozent. Vor einem Monat, am 13.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 113,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 849,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 725,37 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,86 Prozent nach oben. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 211,23 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit RELX (+ 9,99 Prozent auf 22,57 GBP), Rolls-Royce (+ 3,67 Prozent auf 12,71 GBP), Rheinmetall (+ 1,87 Prozent auf 1 609,00 EUR), Unilever (+ 1,44 Prozent auf 54,32 GBP) und AstraZeneca (+ 1,42 Prozent auf 151,18 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen UniCredit (-3,73 Prozent auf 71,43 EUR), Enel (-2,47 Prozent auf 9,32 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,45 Prozent auf 5,73 EUR), Siemens (-2,32 Prozent auf 251,05 EUR) und HSBC (-2,21 Prozent auf 12,39 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 27 379 216 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 468,145 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,90 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,38 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

