Börse Europa: STOXX 50 sackt mittags ab

Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,32 Prozent schwächer bei 5 458,42 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5 469,80 Zählern und damit 0,114 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 476,04 Punkte).

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 474,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 458,42 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 454,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 190,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, einen Wert von 4 554,67 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,11 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 0,51 Prozent auf 85,00 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,16 Prozent auf 6,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,08 Prozent auf 518,40 EUR), Zurich Insurance (+ 0,00 Prozent auf 593,80 CHF) und Enel (-0,05 Prozent auf 9,46 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-3,51 Prozent auf 144,44 EUR), Rheinmetall (-1,65 Prozent auf 1 135,60 EUR), SAP SE (-1,30 Prozent auf 188,84 EUR), Airbus SE (-1,13 Prozent auf 200,85 EUR) und Roche (-0,95 Prozent auf 355,30 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 738 232 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 575,969 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,76 erwartet. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6,58 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at