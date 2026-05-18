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Index im Blick 18.05.2026 17:59:22

Börse Europa: STOXX 50 schließt in der Gewinnzone

Börse Europa: STOXX 50 schließt in der Gewinnzone

So bewegte sich der STOXX 50 am ersten Tag der Woche zum Handelsende.

Der STOXX 50 beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 5 055,89 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,388 Prozent auf 5 027,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5 047,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 001,06 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 086,70 Zählern.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 176,96 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 18.02.2026, mit 5 243,87 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bei 4 547,10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,99 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 4,64 Prozent auf 1 172,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 4,01 Prozent auf 28,79 EUR), National Grid (+ 3,66) Prozent auf 12,32 GBP), RELX (+ 3,34 Prozent auf 25,04 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,97 Prozent auf 32,90 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Novo Nordisk (-4,41 Prozent auf 286,00 DKK), Intesa Sanpaolo (-2,61 Prozent auf 5,59 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,19 Prozent auf 81,06 CHF), Richemont (-0,61 Prozent auf 154,65 CHF) und Rio Tinto (-0,50 Prozent auf 77,27 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 24 820 917 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 503,587 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Im STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ASML NV 1 254,60 -3,15% ASML NV
BNP Paribas S.A. 87,72 -1,70% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,52 2,81% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 28,65 3,54% Deutsche Telekom AG
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National Grid plc 14,14 1,62% National Grid plc
Novo Nordisk 38,03 -0,94% Novo Nordisk
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