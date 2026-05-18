Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Index im Blick
|
18.05.2026 17:59:22
Börse Europa: STOXX 50 schließt in der Gewinnzone
Der STOXX 50 beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 5 055,89 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,388 Prozent auf 5 027,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5 047,28 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 001,06 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 086,70 Zählern.
STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 176,96 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 18.02.2026, mit 5 243,87 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bei 4 547,10 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,99 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 4,64 Prozent auf 1 172,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 4,01 Prozent auf 28,79 EUR), National Grid (+ 3,66) Prozent auf 12,32 GBP), RELX (+ 3,34 Prozent auf 25,04 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,97 Prozent auf 32,90 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Novo Nordisk (-4,41 Prozent auf 286,00 DKK), Intesa Sanpaolo (-2,61 Prozent auf 5,59 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,19 Prozent auf 81,06 CHF), Richemont (-0,61 Prozent auf 154,65 CHF) und Rio Tinto (-0,50 Prozent auf 77,27 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 24 820 917 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 503,587 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick
Im STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
17:59
|Börse Europa: STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.05.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
15.05.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
15.05.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
15.05.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
14.05.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
14.05.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
14.05.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 steigt am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|08.05.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|88,14
|-1,39%
|ASML NV
|1 254,60
|-3,15%
|BNP Paribas S.A.
|87,72
|-1,70%
|BP plc (British Petrol)
|6,52
|2,81%
|Deutsche Telekom AG
|28,65
|3,54%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,56
|-2,86%
|National Grid plc
|14,14
|1,62%
|Novo Nordisk
|38,03
|-0,94%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|29,12
|4,67%
|Rheinmetall AG
|1 175,00
|4,91%
|Richemont
|168,45
|-0,50%
|Rio Tinto plc
|88,31
|-0,70%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|37,90
|3,48%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 068,47
|0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump schürt Sorgen vor Iran-Eskalation: US-Börsen mit Verlusten -- ATX letztlich etwas fester -- DAX geht mit Gewinnen in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes weisen negative Vorzeichen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.